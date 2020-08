Saint-Félix-de-Valois se joint au Circuit électrique

Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois, vient d’inaugurer les deux nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques situées au centre Pierre-Dalcourt. Grâce au partenariat établi avec Hydro-Québec, la municipalité joint sa voix au Circuit électrique.

« Nous sommes très heureux que Saint-Félix-de-Valois contribue désormais à l’électrification du transport, affirme Audrey Boisjoly. Si nous souhaitons faire du véhicule électrique un élément central de la mobilité de demain, il est essentiel que la municipalité offre des espaces de recharge pour véhicules électriques. »

Une recharge d’une durée de 1 heure à 3 heures sur l’une de nos deux nouvelles bornes de niveau 2 permet de récupérer plus de 40 kilomètres d’autonomie. Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques au Québec et dans l'Est de l'Ontario. https://lecircuitelectrique.com/fr/