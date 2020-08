Annick Guay est la nouvelle agente aux communications à la MRC de Joliette

Le préfet de la MRC de Joliette Alain Bellemare a annoncé la nomination d'Annick Guay au poste d’agente aux communications. La résolution confirmant son embauche a été adoptée par le conseil en juillet dernier. Elle a effectué son entrée en poste ce lundi.

Mme Guay sera responsable de l’ensemble des communications de la MRC de Joliette. Elle possède un baccalauréat en communication. Sa formation et son parcours professionnel de plus d’une quinzaine d’années lui ont permis de développer une expertise dans le domaine des communications qui contribueront à mettre de l’avant les activités et les réalisations de la MRC auprès des différents partenaires et citoyens.

« Nous sommes heureux d’accueillir madame Annick Guay au sein de l’équipe de la MRC de Joliette. Annick est reconnue pour son dynamisme, son esprit d’équipe et sa créativité. Grâce à son expertise, nul doute qu’elle saura prendre en charge le volet des communications et que notre MRC sera plus présente dans l’actualité, ce qui aura un impact positif sur le rayonnement de notre MRC et sur l’ensemble des projets menés », a affirmé Alain Bellemare.