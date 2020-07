Rawdon: Bruno Guilbault ne briguera pas un troisième madat

Bruno Guilbault, actuel maire de la municipalité de Rawdon, annonce dès maintenant qu’il ne briguera pas la mairie dans le cadre des prochaines élections municipales à l’automne 2021.

« J’étais en réflexion depuis plusieurs mois, précise-t-il. Après deux mandats

je crois avoir fait le tour du jardin. Le temps est venu pour moi de laisser ma place et ainsi donner la chance à d’autres d’occuper le rôle de maire », ajoute-t-il.

Ainsi, après toutes ces années, Bruno Guilbault sentait que la mairie commençait à peser lourd. « La gestion des médias sociaux et des citoyens de plus en plus exigeants, entre autres, m’ont confirmé qu’il était temps pour moi de tirer ma révérence. »

À la tête de la municipalité de Rawdon pour encore une quinzaine de mois, Bruno Guilbault est fier du travail accompli. « Je partirai la tête haute et sans aucune amertume. Je ferai un bilan en temps et lieu, mais je peux d’ores et déjà dire que je suis fier de mes réalisations et du travail de tous les membres de mon équipe ».

Les prochaines élections générales auront lieu simultanément partout au Québec le 7 novembre 2021.