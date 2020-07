Les Producteurs de lait de Lanaudière et I-Nov Concept offrent des produits laitiers dans la Boîte sympathique

La situation actuelle de la Covid-19 rend plusieurs personnes vulnérables à bien des niveaux, notamment alimentaire. La remise de plus de 3 000 boîtes sympathiques, des boîtes contenant de la nourriture, aux familles de Mascouche et de Terrebonne vise à aider les personnes qui ne sont pas habituellement rejointes par les différents services d’aide.

Cette initiative a été rendue possible grâce à l’implication et la contribution de nombreux partenaires. Les Producteurs de lait de Lanaudière et I-Nov Concept inc., fabricant du lait Grand Pré, n’ont pas hésité à participer à cette activité de bienfaisance.

Les Producteurs de lait de Lanaudière ont fourni pour chaque boîte à lunch sympathique les fromages de marque Ficello et le yogourt. Le tout représentant une valeur de 1 500 $. Pour leur part, I-Nov Concept inc. a remis plus de 12 000 $ en lait Grand Pré (3 x 200 ml par boîte sympathique).

Les produits laitiers sont des aliments dont l’apport nutritionnel est reconnu. Une seule tasse de lait 2 % fournit aux Québécois 23 % de leur apport quotidien recommandé en calcium, 17 % en vitamine A et 25 % en vitamine D, en plus de 8,5 grammes de protéines.