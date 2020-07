Projet minier: pour QS Berthier, le ministre Charette et Nouveau Monde Graphite doivent « faire leurs devoirs »

Après avoir suivi l’étude du BAPE pour le projet Matawinie de Nouveau Monde Graphite (NMG) à Saint-Michel-des-Saints, Québec solidaire Berthier (QS Berthier) accueille positivement le rapport publié la semaine dernière. Ce dernier met clairement les freins au projet et la Commission recommande au MELCC d’obtenir pas moins de huit études supplémentaires avant de considérer son autorisation.

« QS-Berthier est rassuré de voir que les préoccupations de la population concernant les risques environnementaux et sociaux, la qualité de vie, la cohabitation et l’héritage minier ont bien été entendues lors des audiences. La balle est maintenant dans le camp du ministre et de NMG, qui ont beaucoup de pain sur la planche pour respecter les recommandations du BAPE. Le ministre doit absolument attendre les résultats des nouvelles études avant de prendre sa décision. QS-Berthier

sera là au détour s’il se montre trop pressé », assure Louise Beaudry, porte-parole féminine de l’Association.

Un autre modèle

Québec solidaire est en faveur du développement de la filière des batteries électriques au Québec pour la transition, mais propose un tout autre modèle que le modèle néolibéral actuel en mettant notamment l’accent sur une prise de contrôle publique des activités d’exploitation.

« Ce développement, dans une vision solidaire, doit se faire à l’intérieur d’un plan de transition cohérent, et miser davantage sur la réduction à la source et le recyclage, le transport collectif, la conciliation des usages du territoire et l’acceptabilité sociale. Dans sa mouture actuelle, nous ne pouvons appuyer le projet Matawinie et Québec solidaire Berthier poursuivra son rôle d’appui aux groupes d’opposants à la mine », conclut Louise Beaudry.

Par ailleurs, QS-Berthier explique avoir accueilli très favorablement la recommandation d’entendre enfin la communauté atikamekw sur le projet dans une audience formelle, puisque l’implantation d’une mine aurait un impact majeur sur leur territoire ancestral et qu’il est indispensable de collaborer

avec les nations qui partagent notre territoire.

Une occasion « d'actualiser la loi »

L’association est très irritée d’apprendre que le promoteur n’a pas respecté ses engagements financiers envers la communauté, qui n’a eu d’autre choix que de leur faire parvenir une mise en demeure pour régler l’impasse.

QS-Berthier espère que ce rapport du BAPE, qui recommande de mieux réglementer les projets miniers en milieu habité et de villégiature, sera utilisé comme une occasion d’actualiser la loi sur les mines et de contribuer à un meilleur développement de la filière des minéraux stratégiques afin d’assurer une conciliation heureuse du territoire.

Le gouvernement de la CAQ semble miser sur l’électrification des transports pour son futur plan de transition et ces minéraux seront indispensables à la réalisation de cet objectif. Québec solidaire restera le chien de garde de la CAQ sur la question climatique et mettra la pression nécessaire sur le ministre Charette pour qu’il atteigne les objectifs de réduction des GES tout en s’assurant de l’acceptabilité sociale des projets et d’une réelle collaboration avec les Premières nations et les Inuits sur leurs territoires.