Pandémie de la COVID-19: portez-vous le masque de protection?

Depuis le début de la crise du coronavirus, les instances gouvernementales ont changé leur position sur le port du masque comme mesure de protection contre la COVID-19.

En effet, le directeur de la santé publique du Québec, Dr Horatio Arruda, ne recommandait pas que celui-ci soit porté par le grand public car il estimait que, mal utilisé et manipulé, il pouvait causer plus de tort que de bien. En plus de créer une fausse illusion de protection.

Depuis maintenant une semaine, il est fortement recommandé de le mettre lors des sorties publiques, comme mesure additionnelle pour se prémunir de la contamination. Même que le « triumvirat gouvernemental » — Legault, McCann et Arruda, se présente toujours maintenant à son point de presse quotidien en portant cet article au visage.