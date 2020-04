Le gouvernement du Canada dévoile un plan de soutien aux étudiants

Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd’hui plusieurs mesures pour soutenir les étudiants postsecondaires qui normalement profitent de l’été pour travailler à temps plein afin de leur permettre de payer leur loyer, leurs frais de scolarité et tous leurs besoins essentiels.

Avec la création de la Prestation d’urgence pour étudiants, ils pourront recevoir entre mai et août 1 250 $ par mois. De plus, ceux qui ont quelqu’un à leur charge ou qui souffrent d’un handicap recevront 1 750 $ par mois. Pour être admissible, il faut être un étudiant postsecondaire. Que ce soit une personne qui débute l’université en septembre, qui a été diplômée en décembre 2019 ou qui gagne moins de 1 000 $ par mois, elle pourra faire une demande. Les paiements seront rétroactifs au 1er mai et viendront de l’Agence du revenu du Canada.

Création d’emplois pour les étudiants

Si cette aide a été créée, c’est qu’en raison de la pandémie moins d’emplois s’offrent aux étudiants pour l’été. Ainsi, le gouvernement canadien va créer 76 000 emplois supplémentaires qui s’ajouteront aux offres du programme Emplois d’été Canada. Ces nouveaux postes seront dans les secteurs où il manque de main-d’œuvre et qui soutiendront les efforts en ce temps de crise.

Subventions aux bourses

Un total de 291 M$ servira à prolonger de 3 à 4 mois les bourses et les subventions aux travaux de recherche des étudiants chercheurs ou du 2e cycle. Les bourses du premier cycle seront doublées pour la prochaine année. Le premier ministre ajoute que pour ceux du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ce financement sera fourni aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour bonifier leur propre programme d’aide financière.

Un montant de 75 M$ est réservé pour le soutien aux étudiants d’origine métis, inuits et autochtones.

Bourse canadienne de bénévolat pour étudiants

M. Trudeau explique que s’il n’est pas possible de trouver un emploi, il est toujours possible de faire du bénévolat afin d’aider au combat contre la pandémie. Afin de les encourager vers ce choix, le gouvernement offrira des bourses allant de 1000 $ à 5000 $ selon le nombre d’heures de service.

Situation au Canada

Aujourd’hui, le total de cas au pays est de 38 932 cas (+510), 1910 décès (4,9 %) et 13 616 rétablis. Malheureusement, la moitié des cas au Canada sont au Québec avec 20 126.