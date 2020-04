Stationnements municipaux: la gratuité prolongée

Considérant la pandémie et sa volonté d’alléger le fardeau qui incombe présentement aux citoyens, la Ville de Joliette annonce le prolongement de la période de gratuité de ses stationnements municipaux publics jusqu’au 31 mai.

Rappelons que le 23 mars dernier, la municipalité confirmait la gratuité des stationnements publics municipaux jusqu’au 1er mai, en précisant une réévaluation de la situation à la mi-avril.

Rappel des allègements financiers

Pour limiter les soucis financiers, rappelons que les citoyens peuvent aussi tenir compte de ces nouvelles échéances:

• Taxes municipales : Suspension des intérêts et des pénalités jusqu’au 15 octobre;

• Électricité (Hydro-Joliette) : Suspension des intérêts et pénalités jusqu’au 15 octobre 2020 – Possibilité d’étalement de factures (pour les montants de 100$ et plus).

Concernant l’électricité, comme les ressources en place demeurent limitées, les citoyens qui désirent modifier ou prendre entente sont invités à prioriser les contacts par courriel à [email protected].

Pour modifier le montant prélevé automatiquement chaque mois pour l’électricité il est possible de laisser un message à la Ville, qui devrait revenir rapidement pour appliquer les modifications au cas par cas.