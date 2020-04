Du financement disponible pour l’aménagement durable des forêts de Lanaudière

La MRC de Matawinie a annoncé hier le lancement de l’appel de projets 2020-2021 du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF).

Ce Programme permet de financer certaines interventions liées à la mise en valeur des forêts et s’applique à l’ensemble de la région de Lanaudière. L’aide financière accordée peut, selon le cas, atteindre un maximum de 75 % des dépenses admissibles.

Les personnes et organismes admissibles sont les suivants :

 Municipalité régionale de comté (MRC);

 Municipalité locale;

 Communauté autochtone;

 Organisme à but non lucratif;

 Organisme à but lucratif;

 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées;

 Personne ou organisme signataire d’une entente de délégation de gestion.

Pour être admissibles, les projets devront être réalisés d’ici le 31 mars 2021 et faire partie de l’une des catégories suivantes :

 Travaux d’aménagement sur les territoires forestiers résiduels;

 Travaux d’aménagement forestier sur les terres privées;

 Amélioration et réfection de chemins multiusages;

 Activités visant à favoriser l’aménagement forestier et la mise en valeur de la ressource forestière;

 Acquisition de connaissances et documentation d’enjeux liés aux préoccupations de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT).

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, communiquer avec Catherine Lavallée par courriel au [email protected] ou laisser un message au 450 834-5441 poste 7081. La MRC de Matawinie s'assurera que toutes les personnes intéressées à déposer un projet auront réponse à leurs questions.

Les projets doivent être envoyés par courriel et par la poste à la MRC de Matawinie avant le 22 mai, 15 h. Le sceau postal faisant foi de la date de dépôt. Adresse postale : Programme d’aménagement durable des forêts MRC de Matawinie, 3184, 1re Avenue, Rawdon (Québec) J0K 1S0 / Courriel : [email protected]

Les formulaires ainsi que les détails du Programme sont disponibles à l’adresse suivante : www.foretlanaudiere.org, dans la section « Financement ».