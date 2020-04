Plus de tests de dépistage et plus de surveillance dans les résidences pour personnes âgées

C’est accompagné de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais et du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, que le premier ministre du Québec, M. François Legault, s’est adressé à la presse, ce lundi 13 avril.

En lien avec la situation dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, M. Legault a tenu à préciser que les 40 résidences privées non-conventionnées de la province ont été inspectées dans les derniers jours. « Dans la majorité, la situation est sous contrôle. Certains, quatre ou cinq seront sous surveillance », a souligné le premier ministre. « Nous allons inspecter toutes les résidences, publiques et privées pour aller voir exactement si la situation est sous contrôle », a-t-il ajouté.

M. Legault a également tenu à rappeler que la pénurie de main-d’oeuvre dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées est une situation qui perdure depuis de nombreuses années et que le milieu fait face à plusieurs défis de recrutement de personnel.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé, le 9 avril dernier, une prime salariale temporaire variant de 4 à 8% pour le personnel du secteur public et une augmentation de 4$ l’heure pour ceux du secteur privé. « Tant que nous ne nous sommes pas entendus avec les syndicats, ces primes restent temporaires », de dire le premier ministre.

Nouveaux tests et équipements

Au niveau de l’approvisionnement en tests de dépistage et d’équipement de protection, M. Legault a annoncé avoir commandé 200 000 tests de dépistage rapide.

« Les équipements de protection, ça va bien. Il y a un endroit où nous sommes plus serrés et ce sont les blouses. On croit que d’ici une semaine, maximum deux nous devrions être capable de recevoir des blouses fabriquées au Québec. »

Quant aux médicaments, le premier ministre affirme être toujours à la recherche de médicaments de sédation. « Nous avons pour environ une semaine de médicaments. Nous cherchons partout, avec le gouvernement fédéral, des solutions. »

La situation au Québec en date du 13 avril