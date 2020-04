Le programme Emplois d'été Canada sera subventionné à 100% par le fédéral

Le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, s’est adressé à la presse, ce mercredi matin, afin d’annoncer une toute première mesure visant aider les entreprises et les jeunes travailleurs étudiants Canadiens, notamment par la modification temporaire du programme Emplois d’été Canada.

Les petites entreprises canadiennes dépendent de plus en plus du travail des jeunes Canadiens. Les modifications apportées au programme Emplois d'été Canada aideront les petites entreprises à embaucher et à garder les travailleurs dont elles ont besoin pour pouvoir continuer à fournir des services essentiels.

Parmi les changements temporaires apportés au programme, soulignons:

une augmentation de la subvention salariale pour permettre aux employeurs des secteurs public et privé de recevoir eux aussi jusqu'à 100 % du salaire minimum en vigueur dans les provinces ou les territoires pour chaque employé;

une prolongation de la date de fin d'emploi jusqu'au 28 février 2021;

une permission accordée aux employeurs d'adapter leurs projets et leurs activités professionnelles pour soutenir les services essentiels;

et une permission accordée aux employeurs d’embaucher du personnel à temps partiel.

Ces changements aideront quelques 70 000 jeunes de 15 à 30 ans à rester connectés avec le marché du travail, à économiser de l'argent pour leur avenir et à trouver un emploi de qualité dans un milieu de travail sécuritaire, inclusif et sain.

Conscient qu’il reste encore beaucoup à faire pour les étudiants et les jeunes Canadiens, le premier ministre souligne que d’autres mesures seront annoncées prochainement. « Aujourd’hui nous franchissons une première étape », a-t-il mentionné lors du point de presse.

Le programme Emplois d'été Canada offre aux jeunes la possibilité de développer et d'améliorer leurs compétences au sein d'organismes sans but lucratif, de petites entreprises et du secteur public. Ce programme appuie également la prestation de services communautaires importants.

En adaptant le programme cette année, le gouvernement du Canada s’assure de nous fournir les ressources nécessaires pour aider les travailleurs, les entreprises et les communautés du Canada à limiter les conséquences sociales et économiques de la COVID-19.