Des millions de masques en direction du Canada

Lors du point de presse quotidien du premier ministre, Justin Trudeau, il a été question des mesures prises pour les plus vulnérables de notre société comme les sans-abri et les femmes victimes de violence. De plus, il a été confirmé que le Canada recevrait dans les 24 prochaines heures une livraison de masques par vol nolisé.

M. Trudeau a débuté par rappeler que les mesures qui avaient été mises en place par les différents paliers de gouvernement étaient efficaces : « La fermeture d'école et le confinement sauvent des vies, mais cela va continuer de fonctionner seulement si tout le monde continue de faire sa part. »

Protéger les plus vulnérables de la société

Le premier ministre s'est attardé sur les femmes victimes de violence annonçant un investissement de 40 M$ pour les refuges pour femmes et les centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle.

«Aucune mère ne devrait choisir entre garder ses enfants dans une maison où ils sont en danger ou les amener dans un endroit où ils pourraient tomber malades.»

Les femmes et les enfants autochtones qui fuient la violence un montant de 10 M$ sera donné aux refuges d'urgence.

Les sans-abri sont également à risque n'ayant aucun endroit pour se confiner et se protéger. Le gouvernement a augmenté l'investissement de 157 M$ pour financer le programme «Vers un chez -soi». Les refuges pourront acheter des lits supplémentaires et louer des locaux afin de respecter les mesures de distanciation.

Livraison de masques

Hier, le président américain Donald Trump avait émis un décret obligeant l'entreprise 3M qui fabrique du matériel médical de protection à cesser l'exportation de leurs produits au Canada et en Amérique latine. M. Trudeau assure que dans les prochaines 24 h, le Canada recevra une cargaison de millions de masques par vol nolisé. D'ailleurs, plusieurs sont destinés pour le Québec. Lorsque les journalistes l'ont questionné sur les mesures prises par notre voisin, il a indiqué que des discussions étaient toujours en cours.

« Nous voulons leur faire comprendre que les deux pays en souffriraient si nous devions assister à une interruption de la livraison et des services de biens essentiels. Nous voulons monter qu'il est avantageux pour nos deux pays de collaborer. Nous voulons nous assurer que les fournitures essentielles vont continuer de traverser la frontière. »

Vidéoconférence pour les enfants

Le premier ministre sera en direct demain avec la Dre.Tan pour répondre aux questions des enfants sur la pandémie de la COVID-19. L'astronaute canadien, Jeremy Hansen fera une vidéo en direct sur le site YouTube.