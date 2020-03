À Saint-Charles-Borromée, de nouvelles mesures pour les parcs et les inscriptions aux camps de jour

En raison des nouvelles mesures et directives du gouvernement en lien avec l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19, la Ville de Saint-Charles-Borromée annonce la fermeture du parc canin ainsi que la fermeture de ses modules et aires de jeux dans ses parcs.

L'accès aux parcs est encore possible, mais les citoyens doivent respecter une distance de deux mètres entre eux, à moins qu'ils habitent la même résidence. Cette décision est en vigueur pour une durée indéterminée.

Inscription aux camps de jour : paiement différé

Les camps de jour prévus pour l’été 2020 sont maintenus jusqu’à nouvel ordre. La période des inscriptions est maintenue comme prévu; la Ville privilégie l’inscription en ligne qui commence aujourd’hui le 23 mars à 13 h, jusqu’au 9 avril. Par contre, eu égard à la fermeture du centre communautaire Alain-Pagé, les inscriptions en personne ne sont pas possibles, mais les familles qui ne disposent ni d’un ordinateur ni d’un numéro de loisir peuvent s’inscrire par téléphone au 450 759-4415.

Par ailleurs, afin de faciliter le quotidien des familles charloises, le paiement du camp de jour sera différé. L’objectif pour le moment est de « réserver sa place » pour l’été. Cette mesure exceptionnelle va permettre aux parents de s’inscrire maintenant et de payer plus tard, et ceux-ci seront avisés par courriel et/ou par téléphone lorsque les directives de paiement et d’ouverture des camps seront précisées par la direction de la santé publique.

Prêt pour la crue printanière

La Ville tient également à informer les résidents riverains que ses équipes sont prêtes à les soutenir en toutes circonstances, incluant la crise actuelle causée par la pandémie. Les opérations de surveillance de la rivière sont commencées et les travaux d'affaiblissement sont prévus dans les temps pour permettre à la glace de s'éroder. Les véhicules amphibien, l’aéroglisseur et la pelle à longue portée sont réservés et bientôt prêts à prendre le relais lorsque le débit d’eau minimal requis pour travailler sera atteint.

Pour l’instant, le débit et le niveau de la rivière L’Assomption ne sont pas critiques, mais une vigie est maintenue en continu par les équipe d’Hydro-Météo et du Service de la prévention des incendies.

Aide alimentaire : un soutien communautaire

Les citoyens de la MRC de Joliette peuvent compter sur le soutien des organismes d’aide alimentaire en cette période difficile. Une personne ou une famille ayant besoin d’aide alimentaire peut téléphoner à la Manne quotidienne au 450-755-6078 ou à La Soupière au 450-755-6616.

Les personnes sont priées de prendre rendez-vous avant de se présenter. Pour les citoyens de Saint-Charles-Borromée, la Société St-Vincent-de-Paul de Joliette continue à offrir des bons d’épicerie et du soutien pour payer la carte de membre de la Manne quotidienne ou de la Soupière. Les citoyens peuvent téléphoner de 8 h 30 à 14 h du lundi au jeudi au 450 759-4862. Une entrevue téléphonique permettra d’évaluer les besoins de la personne.

Dans l’ensemble de ses actions, la Ville soutient qu'elle suit les recommandations formulées par la Direction régionale de la santé publique. Si la COVID-19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1-877 644-4545. Pour plus d’informations : vivre scb.com/evenements/covid19.