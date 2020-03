Les résultats des sondages de la semaine

Tous les jours cette semaine, nous avons sollicité vos réponses et commentaires aux questions posées sur la crise du coronavirus et les conséquences de la pandémie du COVID-19. Nous publions aujourd'hui une compilation des résultats.

La crise du coronavirus vous fait-elle peur? (Jeudi 12 mars)

► Oui, terriblement. ⇒ 16,6%

► Oui, un peu mais ça va passer. ⇒ 49,3%

► Non, et je trouve qu'on panique beaucoup. ⇒ 26,3%

► Non, pas du tout. ⇒ 7,7%

Que pensez-vous de la fermeture des frontières aux voyageurs étrangers ? (Lundi 16 mars)

► C’est une bonne chose. ⇒ 65,9%

► On devrait fermer tous les aéroports. ⇒ 34,1%

► Cela ne changera rien. ⇒ 0%

Suite aux mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement du Québec, comment vivez-vous cette première semaine ? (Lundi 16 mars)

► Je respecte les consignes rigoureusement. ⇒ 32,6%

► Je comprends les mesures, mais je dose au quotidien. ⇒ 26,5%

► J’ai réorganisé ma vie de famille et nous sommes bien à la maison. ⇒ 7,7%

► J’ai commencé à faire du télétravail. ⇒ 1,1%

► Je suis inquiet des conséquences des mesures sur mes finances. ⇒ 12,7%

► J’espère que la situation se résorbe rapidement. ⇒ 19,3%

COVID-19: Travaillez-vous à partir de la maison? (Mardi 17 mars)

► Oui, mon employeur l’a exigé. ⇒ 20%

► Je travaillais déjà à partir de la maison. ⇒ 5,5%

► Non, mon travail ne peut pas se faire en télétravail. ⇒ 46,9%

► Non, mon employeur a gardé les bureaux ouverts. ⇒ 27,6%

Êtes-vous déjà affecté financièrement par la crise du coronavirus? (Mercredi 18 mars)

► Oui et je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. ⇒ 18,3%

► Oui mais j'espère m'en sortir avec l'aide gouvernementale. ⇒ 27,7%

► Non mais il ne faut pas que ça perdure. ⇒ 25,2%

► Non, pas du tout. ⇒ 28,7%

Avez-vous fait des provisions pour faire face à la pandémie du coronavirus? (Jeudi 19 mars)

► Oui, en masse! ⇒ 2,7%

► Oui mais sans exagération. ⇒ 47,8%

► Non mais je devrais peut-être. ⇒ 17,7%

► Non, je n'en vois pas la nécessité. ⇒ 31,9%

COVID-19 : Continuez-vous d’utiliser l’argent ou plutôt les paiements par virement et par carte? (Vendredi 20 mars)

► J’utilise encore de l’argent. ⇒ 33,3%

► J’utilise ma carte de débit. ⇒ 31,8%

► J’utilise ma carte de crédit. ⇒ 32,5%

► J’utilise les virements bancaires. ⇒ 2,4%

Comme dix jours se sont écoulés depuis la question posée le 12 mars sur la peur du coronavirus et puisque la situation a grandement évolué depuis, nous vous redemandons cette même question pour évaluer si votre état d'esprit et votre opinion ont changé sur la pandémie de la COVID-19.