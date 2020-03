« Évitez de voyager d’une région à une autre » - François Legault

En point de presse, ce jeudi 19 mars, le premier ministre du Québec, François Legault, lance une demande claire aux Québécois. « Évitez de voyager d’une région à une autre. Il ne faut pas que le virus se propage de région en région. »

Le premier ministre a profité de l’occasion pour rappeler aux personnes âgées de 70 ans et plus de rester à la maison. « Ce n’est pas le temps d’aller au restaurant ou au centre d’achat. Allez marcher à l’extérieur. C’est bon pour la santé physique et la santé malade, mais s’il vous plait, pas dans les centres d’achat. »

La COVID-19 au Québec en date du 19 mars

121 cas infectés soit 27 de plus que le 18 mars;

7 hospitalisations;

1 décès;

1 personne guérie;

4 000 personnes sont en attente d’un résultat;

6 000 personnes ont reçu un résultat négatif;

5 000 tests sont disponibles par jour

Le ministre des Finances, M. Éric Girard, s'adressera à la presse à 16 h.