Coronavirus : la division transport de la MRC de Joliette se prépare à réaliser un nettoyage intensif

Suite aux recommandations du gouvernement du Québec, la Division transport de la MRC de Joliette, en collaboration avec ses différents transporteurs, met de l’avant différentes mesures d’entretien préventives à bord de ses véhicules et de ses installations.

La MRC de Joliette a informé que l’ensemble de son service de transport collectif et adapté fonctionne normalement. Il a été mis de l’avant un plan d’action en lien avec la fréquence de nettoyage de ses véhicules et de ses installations. Une confirmation des différents transporteurs propriétaires et opérateurs de la flotte de véhicules assignés à nos services que des mesures préventives nécessaires étaient mises en place.

En résumé, le personnel procédera au lavage et à la désinfection fréquente des surfaces les plus utilisées dans les véhicules et au terminus de Joliette (barres latérales d’embarquement, barres d’appui intérieur, comptoir de service au terminus…).

Du côté de la MRC, des mesures de prévention ont été mises de l’avant afin de protéger son personnel et sa clientèle. La MRC a ainsi rappelé les mesures d'hygiène de base, dans ce contexte:

Lavez-vous les mains souvent;

Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes.

Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.

Pour toute information concernant le service du transport, communiquez avec notre service à la clientèle au 450-759-5133. La Division transport de la MRC de Joliette est responsable des quatre circuits urbains, du transport adapté, du transport collectif en milieu rural pour le territoire de la MRC ainsi que de plusieurs circuits régionaux en partenariat avec d’autres MRC.