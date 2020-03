Coronavirus : le CISSS de Lanaudière déploie les actions pour répondre aux mesures exceptionnelles

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété que la COVID-19 est désormais une pandémie mondiale. Toutes les mesures doivent être prises collectivement pour freiner ce virus et protéger la population, les aînés et les personnes vulnérables. Le CISSS de Lanaudière rappelle qu’aucun cas n’a été confirmé dans Lanaudière. Tout nouveau cas confirmé sera annoncé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

En conformité avec les directives annoncées par le gouvernement du Québec, le CISSS de Lanaudière souhaite informer la population des mesures qui s’appliqueront à compter d’aujourd’hui, vendredi 13 mars, dans les CHSLD ainsi que dans les hôpitaux de la région.

L’objectif est d’assurer la sécurité des usagers en diminuant le risque de transmission d’infection. Ces mesures demeureront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

CHSLD et centres hospitaliers

Les consignes suivantes s’appliquent pour les visiteurs :

Reportez une visite à un proche aîné ou vulnérable si vous présentez des symptômes d’allure grippale (toux, fièvre, difficultés respiratoires);

Ne visitez pas votre proche dans les 14 jours suivant le retour d’un voyage dans un pays étranger;

Se laver les mains en entrant et en sortant de l’installation, et aussi souvent que nécessaire;

La population est invitée à respecter les consignes qui seront émises à leur arrivée dans les installations.

Clinique désignée COVID-19

Le CISSS de Lanaudière aura sa première clinique désignée COVID-19 en début de semaine prochaine afin de soutenir les deux salles d’urgence dans la prise en charge de patients référés.

Le CISSS de Lanaudière a rappelé à l’ensemble de la population ces consignes essentielles qui s’appliquent à tous :

- Si vous revenez d’un voyage à l’étranger, il est fortement recommandé de demeurer isolé durant 14 jours;

- Si vous présentez des symptômes d’allure grippale (toux, fièvre, difficultés respiratoires) et soupçonnez être atteint du coronavirus ou pour de l’information générale, communiquez avec la Ligne Info Coronavirus au 1 877 644-4545.

Le CISSS de Lanaudière, le MSSS et la Direction nationale de santé publique évaluent la situation quotidiennement. L’information évoluant rapidement, demeurez à l’affût.