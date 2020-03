La FIPEQ-CSQ suspend tous ses moyens de pression

En raison de l’évolution rapide du dossier de la COVID-19, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annonce la suspension de tous ses moyens de pression en milieu familial régi et subventionné.

Ainsi, la grève générale illimitée qui devait débuter le 1er avril, de même que la demi-journée de grève du 27 mars et de l’ouverture retardée de 2h le 20 mars sont annulées.

Devant les nombreuses questions de ses membres, la FIPEQ-CSQ a déployé une page d’information sur son site web concernant la COVID-19 qui sera mise à jour régulièrement.

« Notre priorité à l’heure actuelle est d’être un partenaire du ministère pour freiner la propagation de la COVID-19. Nos membres en CPE et en milieu familial ont de multiples questions par rapport aux directives transmises hier et nous souhaitons collaborer pour défendre les droits de nos membres et assurer la santé et sécurité des enfants et des intervenantes en petite enfance », explique la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

La FIPEQ-CSQ demande au ministère de la Famille de maintenir des rencontres de négociation malgré la suspension des moyens de pression. La FIPEQ-CSQ s’engage à aviser au moins 15 jours à l’avance les parents des prochaines grèves.