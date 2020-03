Sainte-Élisabeth retape son patrimoine immobilier

La municipalité de Sainte-Élisabeth a annoncé qu'elle mettra en œuvre deux nouveaux programmes d’aide financière totalisant 25,000 $ pour l’année 2020, afin d’améliorer la connaissance, la mise en valeur, la protection et la transmission du patrimoine immobilier (en collaboration avec le Ministère de la Culture et des Communications) et un programme d’aide à la rénovation (en collaboration avec le Programme Rénovations Québec).

Le Comité Image et Revitalisation de Sainte-Élisabeth est mandaté pour établir les bases de ces nouveaux programmes qui viendront épauler les démarches coûteuses et complexes de restauration du patrimoine bâti et de mieux soutenir les familles à l’amélioration de leurs propriétés.

Ces programmes ont pour but de stimuler la revitalisation de certains secteurs ciblés du territoire de la municipalité, secteurs dont la vocation résidentielle est en déclin et dont le cadre bâti nécessite des interventions publiques pour en favoriser la mise en valeur.