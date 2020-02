La MRC de L'Assomption : lancement de la première zone en technologies agricoles du Québec

La Zone Agtech en bref : 220 millions $ en investissements directs et la création de près de 2 600 nouveaux emplois de qualité sur une superficie totale de 15 kilomètres carrés. Un potentiel d’accueil de 3 millions de pieds carrés avec un objectif de plus de 100 entreprises et startups spécialisées en technologies agricoles et bioproduits végétaux. Ce projet permettra d’accélérer le développement des startups et entreprises en technologies agricoles, de différentes manières, notamment par : - L’accès à un savoir de qualité et à des sources de financement grâce aux partenariats avec plusieurs instances universitaires et centres de recherche et de transfert ;

- Un incubateur de style living-lab donnant accès à un centre de recherche agricole et des serres et parcelles expérimentales ;

- Un accélérateur sous forme d'espaces-ateliers pour la production des premières unités ;

- Des sites de démonstration et un accès facilité aux premiers utilisateurs de technologie ;

- Du service-conseil ;

- Des ateliers de développement, de maillage et de financement ;

- La création de la toute première communauté Agtech du Québec, en collaboration avec Ecotech Québec.