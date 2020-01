Douleurs nocturnes : comment les soulager?

Si les douleurs nocturnes sont de nature différente, elles empêchent toutes de bien dormir ! Articulaires, musculaires, dentaires, elles doivent être identifiées afin de prendre en charge leurs causes. Mais sur le moment, la priorité est de les soulager. Nos solutions naturelles.

Les douleurs articulaires

Les douleurs articulaires se manifestent de différentes manières :

Des fourmillements, des engourdissements ou des crampes dans la main sont le signe d’un syndrome du canal carpien, c’est la zone la plus touchée la nuit.

Des picotements dans la hanche avec la sensation d’un point chaud dans le corps qui réveillent la nuit.

Une rigidité dans un membre, pas une véritable douleur, mais une gêne qui altère la qualité du sommeil, souvent ressentie à l’épaule par exemple.

Une surcharge dans un genou ou les deux à la suite d’une longue marche, d’une séance de jardinage ou de bricolage.

Avant toute automédication, un diagnostic médical est indispensable. En attendant de consulter, il est possible de soulager efficacement la douleur avec de la glace. Posez un sac de petits pois surgelés sur la zone quelques minutes puis appliquez une compresse chaude trempée dans une infusion de romarin. Cette plante a des vertus anti-inflammatoires. Alternez ainsi le chaud et le froid toutes les dix minutes. Vous pouvez aussi vous préparer une infusion de gingembre ou d’ortie à boire, 2 tasses par jour.

Les douleurs dentaires

Rien de pire qu’une rage de dents en pleine nuit ! On ressent des élancements et la gencive est douloureuse. En attendant de prendre rendez-vous dans un centre dentaire à Laval, on peut calmer la douleur avec des clous de girofle dont les vertus sont à la fois analgésiques et antiseptiques. Ramollissez-les avec votre salive, sous la langue, puis placez-les contre la dent douloureuse. Serrez-les un peu pour en extraire le jus, c’est très efficace.

La glace contre la joue soulage aussi. Si vous supportez le goût de l’ail, écrasez une gousse et posez cette pâte sur la dent 5 minutes puis recrachez et rincez-vous la bouche. C’est un puissant anti-inflammatoire ! Un sachet de thé noir essoré et placé contre la dent douloureuse aura le même effet.

Les douleurs musculaires

Des crampes peuvent survenir la nuit, le plus souvent dans les mollets, les pieds ou les orteils. Ce sont des contractures banales, mais très douloureuses. Leurs causes sont diverses : régime trop pauvre en sel, activité sportive intense, grossesse, âge. Pour soulager la douleur, il faut étirer longuement le muscle et se masser.