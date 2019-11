L'Original tatoué en appelle à la générosité des citoyens pour de jeunes adultes démunis

Le café de rue L’Orignal tatoué poursuit la tradition. À l’occasion de son réveillon, le 19 décembre prochain de 15 h à 20 h, l’équipe offrira des cadeaux aux jeunes adultes démunis de 16 à 30 ans qui participeront à l’activité. Sous le thème « Un Noël pour tous », les membres du café souhaitent offrir un sac cadeau rempli de petits bonheurs préparés pour chacun d’entre eux.

L’Orignal tatoué, café de rue reçoit quotidiennement des dizaines de jeunes différents marginalisés et en difficulté. Leur mission est de leur offrir un lieu d’appartenance positif, inclusif et neutre, afin de les aider à briser l’isolement dans lequel ils se trouvent, dans une optique de réinsertion sociale.

Dans le cadre de leur campagne de dons, l'équipe amasse des éléments constituant des petits bonheurs pour ces jeunes adultes démunis. Bien que l’alimentation constitue un enjeu de taille pour eux, la campagne en question ne vise pas à amasser des denrées non périssables. L’idée est de tenter de joindre l'utile à l'agréable pour un jeune ayant entre 16 et 30 ans.

Des dons sous plusieurs formes

C'est pour cette raison que L'Original tatoué fait appel aux personnes qui souhaitent ou peuvent donner. Les dons peuvent prendre plusieurs formes :

- Des produits d’hygiène personnelle : shampooings et revitalisants, savons en bouteille ou en barre, baumes pour les lèvres, crèmes hydratantes, déodorants, brosses à dents, dentifrices, soie dentaire, limes à ongles et coupe-ongles, tampons et serviettes hygiéniques, etc. ;

- Des petites gâteries : des cartes cadeau ou des bons d’achats pour du café, pour une coupe de cheveux, pour un massage, à la pharmacie, dans un magasin de vêtements, pour un repas, iTunes ou pour le cinéma, chocolat, du maquillage, du parfum, etc.

- Des petits plus qui font chaud au cœur : livres, jeux de société, écouteurs pour appareils audio, etc.

- Les dons en argent sont également possible, car ils permettent à l'équipe de s'assurer que chaque sac contient le nécessaire, qu’ils sont équivalents et attrayants. Ils émettent un reçu fiscal pour chaque don de plus de 20 $.

Il est possible de déposer des dons au Café, situé au 142, rue Saint-Joseph à Joliette durant les heures d’ouverture, du mardi au samedi de 12 h à 17 h, et jusqu’à 21 h les mardis et jeudis. Il est également possible de faire des dons en ligne via PayPal. Tous vos dons serviront à garnir nos sacs-cadeaux. Nous vous remercions à l’avance pour votre grande générosité et vous souhaitons des fêtes de fin d’année à la hauteur de vos espérances.

Pour plus d'informations, contacter Stéphanie Godin au 450-394-4384 ou au 450-751-2187.