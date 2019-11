La MRC de Joliette récompensée pour sa performance en gestion des matières résiduelles

Lors du 20e colloque sur la gestion des matières résiduelles qui a eu lieu récemment à Lévis, la MRC de Joliette a été récompensée dans le cadre de la première cérémonie du programme de reconnaissance GMR-PRO.

Seulement 11 municipalités, MRC ou Régies ont été récompensées par des attestations GMR-PRO au Québec. Ce programme permet, aux moyens d’indicateurs définis avec les gestionnaires municipaux, d’évaluer la performance des organismes municipaux au cours de l’année écoulée, avec comme objectif de dépasser les objectifs fixés par la politique québécoise en vigueur. Cette

cérémonie récompensait les efforts déployés en 2017.

Actions de sensibilisation poussées

La MRC de Joliette s’est démarquée notamment par ses actions de sensibilisation et d’éducation sur le terrain, par les différents services offerts en gestion des matières résiduelles, par ses performances au niveau du taux de valorisation des matières recyclables et organiques et de par ses quantités de matières résiduelles éliminées qui sont en-dessous de la moyenne québécoise.

À l’issue de la remise de cette reconnaissance, Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette a affirmé : « Mes collègues du conseil des maires ainsi que l’ensemble de l’équipe de la MRC de Joliette et moi, sommes touchés de savoir que les efforts déployés pour réaliser notre travail et atteindre les objectifs de notre plan de gestion des matières résiduelles soient reconnus par les professionnels du milieu.»