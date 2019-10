Journée de mobilisation des acteurs éducatifs pour la réussite des jeunes

Le Comité de prévention de l’abandon scolaire de la MRC de Joliette a organisé, très récemment au Château Joliette, une journée de mobilisation multisectorielle pour favoriser la réussite éducative des jeunes de Joliette. Au total, plus de 80 personnes se sont déplacées pour prendre part à l’événement.

Des représentants des milieux municipal, communautaire, scolaire et des affaires étaient présents. L’objectif de la journée était de se donner une meilleure compréhension de la réussite éducative et de l’importance du rôle que chaque organisation peut prendre pour y contribuer.

Véronique Hivon, ambassadrice de l’événement, a souligné : « C’est notre responsabilité de voir à ce que chaque jeune, qu’importe son parcours, qu’importe d’où il vient, qu’importe son origine, qu’importe ses différences, puisse y trouver sa place. Et ça, c’est un énorme défi dans nos systèmes. »

Le niveau de scolarité et le revenu, deux éléments déterminants

Un portrait statistique de la réussite éducative actuelle et des impacts économiques et sociaux liés à l’obtention d’un diplôme a été présenté par la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière). Le niveau de scolarité, avec le revenu, font partie des déterminants sociaux les plus puissants de la qualité de vie d’une population.

La scolarité et le revenu ont une influence majeure sur les conditions de vie, sur les conditions de travail et sur l’état de santé d’une population. Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec est également venu présenter un portrait de la jeunesse d’aujourd’hui et de demain.

L’ensemble des participants a mentionné l’importance de l’implication de la communauté et de sa concertation dans le développement de solutions innovantes afin de favoriser la réussite éducative.

À partir des ateliers, les participants ont imaginé différentes propositions afin de supporter les jeunes dans leur réussite éducative. Ils ont identifié et orienté des pistes d’actions concertées et

réalistes à mettre en place dans la MRC de Joliette.

Le comité organisateur, représentant le Comité de prévention de l’abandon scolaire de la MRC

de Joliette, est composé du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, du Cégep régional

de Lanaudière à Joliette, du CISSS de Lanaudière, du CREVALE, de l’école Joliette High School, de la MRC de Joliette et de la Table des partenaires du développement social de Lanaudière.