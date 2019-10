L'ouverture de perspectives aux infirmières praticiennes spécialisées

Dans le cadre des efforts déployés pour offrir à la population du Québec un meilleur accès aux soins et aux services de santé, la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a déposé aujourd'hui le projet de loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'accès aux soins et aux services de santé.



Ce projet de loi vise notamment à permettre aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) d'exercer de nouvelles activités auparavant réservées aux médecins.

La ministre McCann a présenté les détails de ce projet de loi, en présence du président du Collège des médecins du Québec (CMQ) le docteur Mauril Gaudreault, et du président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), monsieur Luc Mathieu.

Plus d'autorisation du Collège des médecins du Québec et certains diagnostics possibles

La ministre s'est attachée à défendre les propositions principales suivantes:

permettre aux IPS d'exercer leurs activités professionnelles sans que celles-ci nécessitent une autorisation du Collège des médecins du Québec. Les activités exercées par les IPS deviendraient des activités infirmières, plutôt que des activités médicales;

permettre aux IPS de poser certains diagnostics, de déterminer des plans de traitement et d'effectuer le suivi des grossesses normales ou à faible risque;

que l'encadrement de l'exercice des activités des IPS relève de la Loi sur les infirmières et infirmiers et soit assumé par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ);

permettre à la direction des soins infirmiers des établissements où les IPS exercent d'assurer la surveillance et le contrôle de leurs activités.

Danielle McCann justifie ce projet de loin: