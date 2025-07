Stéphane Breault brigue le poste de maire de Sainte-Julienne

Conseiller municipal du district #2 depuis 2005, Stéphane Breault annonce officiellement sa candidature à la mairie de la municipalité de Sainte-Julienne, en vue des élections générales municipales du 2 novembre prochain.

Depuis 20 ans, il est engagé au sein du conseil municipal et a une carrière bien remplie en urbanisme à la Ville de Pointe-Claire, où il occupe depuis 2017 le poste de gestionnaire d’équipe au service du permis et du certificat. M. Breault entend mettre à profit son expérience professionnelle et politique pour répondre aux besoins concrets de sa communauté.

Résident de Sainte-Julienne depuis 1996, et selon lui, il connaît bien les réalités et les aspirations des Juliennois et Juliennoises.

«J’ai à cœur de redonner à tous les citoyens une représentation équitable et active. Au cours du dernier mandat, des élus – dont moi-même – ont été exclus des comités qui préparent les décisions prises par le conseil municipal, ce qui a brimé la diversité des voix qui devrait caractériser notre vie municipale. Cela doit changer», affirme Stéphane Breault.

Le candidat à la mairie entend proposer un style de gouvernance transparent, collaboratif et accessible, et s’engage à renouer avec une représentation démocratique dans laquelle tous les conseillers pourront participer.

Stéphane Breault dévoilera la composition de son équipe électorale au cours des prochaines semaines. D’ici là, il profitera de la période estivale pour aller à la rencontre des citoyennes et citoyens dans tous les secteurs de Sainte-Julienne, pour discuter notamment des enjeux liés à l’accès à la propriété et à l’habitation, ainsi que d’équité fiscale.