Des ateliers de découverte du programme d'études "Technologie du génie civil" au Cégép régional à Joliette

Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette invite les élèves de deuxième cycle du secondaire, de même que toutes les personnes en processus de choix de carrière, à assister à une matinée unique pour découvrir son programme d’études techniques Technologie du génie civil.

Intitulée "À la découverte du génie civil!", la matinée aura lieu le samedi 9 novembre, de 9 h 30 à 12 h, au Cégep à Joliette et elle prendra la forme d’ateliers permettant de s’initier à la profession de technologue en génie civil. L’événement est gratuit et il pourra accueillir un maximum de 50 participants.

Un métier connu de nom

« Les participants s’initieront aux relevés d’arpentage, ils construiront un château de cartes solide et feront même leurs premiers dessins techniques. Pour nous, c’était important de proposer un événement novateur, jamais vu ailleurs et conçu spécialement pour démystifier le génie civil » se réjouit Danny Lévesque, enseignante et coordonnatrice du département de génie civil.

Son enthousiasme est partagé par Magalie Gaudet, également enseignante au cégep et initiatrice du projet : « Le programme Technologie du génie civil est connu, mais les gens ne savent pas toujours en quoi consiste le quotidien d’un technologue. On le voit sur le chantier, mais il y a aussi du travail dans les bureaux. À moins d'avoir un proche dans le métier, les gens ne savent pas toujours ce que signifient les mots génie et civil lorsqu'ils sont mis ensemble. En plus, les emplois en génie civil sont bien rémunérés et notre programme offre un excellent taux de placement ».

Pour participer à l’événement, les personnes intéressées doivent obligatoirement se procurer un billet via la plateforme Eventbrite. La période d’inscription est commencée et elle se poursuivra jusqu’à l’épuisement des billets.