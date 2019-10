Le futur Carrefour des Prairies devrait ouvrir au printemps 2020

La première pelletée de terre officielle du futur Carrefour des Prairies a été soulevée sur la rue Gauthier à Notre-Dame-des-Prairies en présence des promoteurs, Samuel Rondeau et Philippe Olivier, également propriétaire de la Jolodium ainsi que de Suzanne Dauphin et Jean-Guy Forget, respectivement mairesse et conseiller municipal de Notre-Dame-des-Prairies.

L’édifice, abritant quatre locaux commerciaux qui totaliseront 16 000 pieds carrés, sera situé sur le

terrain inoccupé juste devant la Jolodium, longeant la rue Gauthier. La construction de la bâtisse se

réalisera sur une période de quatre mois et les commerces, dont un magasin Dollarama, seront

en opération dès le printemps prochain.

"Améliorer l'apparence du secteur"

Philippe Olivier a commenté : « Je me suis entouré des meilleurs professionnels pour ce projet qui non seulement améliorera l’apparence du secteur mais qui insufflera également une énergie supplémentaire à l’activité économique et créera des emplois. » Son associé, Samuel Rondeau, est originaire de Notre-Dame-des-Prairies et travaille depuis plusieurs années en développement commercial aux quatre coins du Québec.

La collaboration avec la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a été des plus faciles, le conseil municipal étant heureux d’accueillir de nouveaux commerces et ainsi revitaliser une partie de la rue Gauthier. « Ce choix de construire un nouveau bâtiment commercial chez nous démontre bien toute la vigueur économique de notre ville. L’emplacement permettra également d’embellir et de valoriser ce terrain inutilisé de la rue Gauthier », a exposé la mairesse, Mme Suzanne Dauphin.





Sur la photo sont représentés: Jean-Guy Forget, conseiller municipal quartier Vivaldi, ville de Notre-Dame-des-Prairies; Marie-Andrée Breault, directrice générale ville de Notre-Dame-des-Prairies; Carol Henri, directeur-général adjoint ville de Notre-Dame-des-Prairies; Suzanne Dauphin, mairesse ville de Notre-Dame-des-Prairies; Philippe Olivier et Samuel Rondeau, promoteurs Carrefour des Prairies.