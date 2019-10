Les défis de Lanaudière en matière de transport ferroviaire au coeur d'une rencontre

Le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (volet affaires municipales), François Jacques, a rencontré le 1er octobre dernier les partenaires des régions de Montréal, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière dans le cadre des consultations régionales préalables au Sommet sur le transport ferroviaire prévu en décembre 2019.

Cette rencontre de consultation a permis d’échanger sur les défis et les opportunités pour les régions de Montréal, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière en matière de transport ferroviaire. Les échanges ont porté plus particulièrement sur les quatre enjeux ciblés dans le cadre du Sommet, soit :

- la pérennité des infrastructures de transport ferroviaire;

- la sécurité et la sûreté du transport ferroviaire;

- l’utilisation optimale du transport ferroviaire des personnes et des marchandises;

- l’empreinte environnementale et la cohabitation harmonieuse et sécuritaire aux abords des infrastructures de transport ferroviaire.

La tenue du Sommet et d’une tournée de consultation sur le transport ferroviaire démontre l’importance qu’accorde le gouvernement du Québec à ce mode de transport durable et porteur pour le développement régional. « Le transport ferroviaire, tant des personnes que des marchandises, est un élément central du développement socio-économique du Québec. Le gouvernement souhaite développer ce mode de transport en assurant une cohabitation harmonieuse, sécuritaire et centrée sur les besoins des régions. Je remercie donc les partenaires des régions de Montréal, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière pour les échanges, qui nous permettront d’alimenter les travaux en vue du Sommet sur le transport ferroviaire » , exprimait François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (volet affaires municipales) au terme de la rencontre.