Des textes contemporains sur musique trad-pop-rock à Saint-Charles-Borromée

Maison et jardins Antoine-Lacombe présente le spectacle Les Rats Normands de Moé pis Moé pis Nous Deux, le vendredi 18 octobre, 20 h. Ce duo des plus singuliers est formé de Frédérick Tremblay et José Dufour, tous deux issus du Conservatoire d’art dramatique de Montréal.

Unis par la musique, ils découvrent dès 2013 leur passion commune pour le folklore québécois. Appuyés d’une formation multidisciplinaire, ils transposent leurs textes contemporains sur des airs traditionnels, influencés par le rock et la pop.

Ces derniers plongent dans un univers musical francophone hétéroclite, mettant en scène des personnages loufoques, prenant vie dans une ambiance trad-rock. Leur premier EP en duo, sous étiquette Passeport sera lancé au Verre Bouteille (MTL) ce 1e octobre.

Natifs des régions du Saguenay et de Charlevoix, Tremblay et Dufour, viennent tous deux de milieux où la musique traditionnelle est bien présente. Leurs familles prennent plaisir à chanter, taper du pied ou jouer de la guitare. Les « Charbonniers de l’enfer » et la « Bottine Souriante », jouent à toute occasion dans la maison.

Pour une idée du style et de l’énergie des joyeux lurons, on peut faire l’écoute d’un extrait de spectacle sur la page Facebook de Moé pis Moé pis Nous Deux . On peut se procurer des billets via le site de Maison et jardins Antoine-Lacombe, par téléphone ou encore à l’accueil. Un code promo permet une réduction significative des frais d’admission.