Jean-Martin Masse lance officiellement sa campagne

C’est en compagnie du lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur du Canada et député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, des sénateurs Jean-Guy Dagenais, Leo Housakos et Claude Carignan, de plusieurs candidats des circonscriptions voisines et de nombreux militants que Jean-Martin Masse a procédé au lancement officiel de sa campagne, mardi le 20 août, à Joliette.



Le candidat conservateur en vue des prochaines élections fédérales en a profité pour présenter quelques-unes de ses priorités lorsqu’il sera député, notamment en matière d’infrastructures.

« Le député fédéral doit s’impliquer dans ces dossiers et collaborer avec le Québec et les municipalités » a souligné M. Masse.

Il s’est engagé à rencontrer chacun des maires et mairesses de la circonscription au moins 2 fois par année pour échanger sur leurs priorités et les façons de leur venir en aide.



Le candidat conservateur de Joliette s’est aussi engagé à prioriser la question de l’accès à internet haute vitesse pour les résidents de la circonscription et à s’assurer que Joliette et la Matawinie reçoivent leur juste part de tout programme fédéral.



M. Masse a partagé sa vision du travail d’un député pour Joliette, en contraste avec le bilan présenté par son adversaire bloquiste.

« Je suis très heureux d’être ici pour participer à ce grand lancement de campagne. Jean-Martin Masse connaît bien les enjeux de la circonscription. Son parcours professionnel, comme avocat et gestionnaire, en plus de sa longue expérience politique, font de lui un candidat de grande qualité pour représenter et défendre les intérêts des gens de la circonscription de Joliette au Parlement », a commenté M. Rayes.

Alain Rayes et les députés québécois du Parti conservateur visiteront les candidats des quatre coins de la province au cours des prochaines semaines.