La députée Véronique Hivon et le CRÉDIL souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants en sol lanaudois

Dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, la députée de Joliette Véronique Hivon et le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) ont souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants en sol lanaudois, le 17 juin dernier au Château Joliette, en leur remettant un certificat de bienvenue. Cette année, ce sont 87 nouveaux arrivants, réfugiés et immigrants, originaires de 12 pays différents, qui ont participé à l’évènement annuel, inclusif et festif.

« Vous avez quittée courageusement votre nation et bien souvent des membres de votre famille pour vous réinstaller dans un endroit où il vous sera possible de continuer votre vie. Vous êtes ici chez vous. La ville de Joliette a une longue tradition d’accueil de personnes réfugiées sélectionnées à l’étranger par le Québec. Nous souhaitons qu’ici vous trouviez la sécurité et la prospérité », a souligné Mme Josée Leclerc, présidente du CRÉDIL.

« Ce soir marque l’aboutissement pour vous de nombreuses démarches et sacrifices; vous êtes des exemples de résilience pour l’ensemble de notre communauté. Je souhaite du fond du cœur que Joliette, et plus largement que le Québec, vous apporteront des grands moments de bonheur ainsi que des liens privilégiés et authentiques. Je souhaite aussi que vous puissiez aller au bout de vos espérances, de vos rêves et de vos aspirations. Tout est possible! », a déclaré la députée de Joliette, Véronique Hivon.

Lors de la cérémonie, chacune des familles accueillies a reçu une courtepointe confectionnée par le groupe Les Dames de cœur. Ces femmes mettent beaucoup de temps et de passion afin de réaliser ces couvertures, symbole d’accueil et de réconfort pour les nouveaux arrivants.

Le CRÉDIL est un organisme voué à la solidarité internationale fondé en 1976. Sa mission s’articule autour de trois grands mandats : l’éducation du public à la citoyenneté mondiale, l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et l’organisation de stages internationaux. Chaque année, le CRÉDIL accueille en moyenne 70 personnes réfugiées en provenance de différents pays et organise des stages de coopération internationale. Depuis plus de 40 ans, le CRÉDIL rassemble la population lanaudoise autour de son slogan Comprendre ailleurs pour agir ici.