L’UMQ se réjouit que le gouvernement ait entendu son message

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) se réjouit de l’annonce conjointe faite le vendredi 21 juin qui permettra aux municipalités de toucher les sommes nécessaires aux projets d’infrastructures, et ce, à temps pour la période estivale. Le versement rapide des 3,4 milliards de dollars du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) était une demande mainte fois répétée par l’UMQ.



Alors que l’été est déjà bien entamé, l’UMQ répète depuis plusieurs semaines que l’octroi des sommes disponibles dans le cadre de la TECQ 2019-2023 était urgent pour pouvoir profiter de la période estivale pour débuter de nombreux travaux d’infrastructures. « Nous nous réjouissons que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada se soient entendus pour rendre disponibles les sommes nécessaires à plusieurs travaux d’importance un peu partout au Québec. Il aurait été catastrophique de manquer une saison entière et de retarder des projets plus que nécessaires pour nos communautés », a déclaré d’entrée de jeu monsieur Alexandre Cusson, président de l’UMQ et maire de Drummondville.



L’UMQ rappelle que la flexibilité et la rapidité doivent être au rendez-vous pour que les municipalités ne trouvent pas une nouvelle fois à faire les frais de programmes complexes et byzantins. « Gardons les choses simples. Les municipalités connaissent les besoins sur le terrain. Nous savons que le gouvernement du Québec a le même préjugé favorable envers l’efficacité. Nous lui demandons donc de la flexibilité et de la rapidité », a conclu Monsieur Cusson.