Gabriel Ste-Marie, candidat du Bloc québécois aux prochaines élections

Le 4 mai dernier, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, a accompagné Gabriel Ste-Marie, député de Joliette, pour annoncer qu’il sera de nouveau le candidat du parti aux élections fédérales d’octobre prochain, devant des militantes et militants réunis à l’érablière Jean Parent, à Saint-Ambroise-de-Kildare.

« Gabriel Ste-Marie est un joueur clé de l’équipe du Bloc québécois à Ottawa. Son travail dans la lutte aux paradis fiscaux a été salué jusqu’en Europe. Au Parlement fédéral, il a été l’ambassadeur le plus actif et le plus efficace des industries québécoises inquiètes des relations d’affaires actuellement difficiles avec les Américains. Mais surtout, c’est un gars de Saint-Jean-de-Matha fier de sa région et fier de représenter les gens de la circonscription. Les citoyens de Joliette me feraient un grand honneur en réélisant Gabriel Ste-Marie pour porter leur voix », a déclaré M. Blanchet.