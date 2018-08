Émilie Imbeault, candidate libérale dans la circonscription de Joliette

C'est avec fierté que le Parti libéral du Québec (PLQ) annonce la candidature d’Émilie Imbeault comme candidate officielle dans la circonscription de Joliette aux prochaines élections générales de 2018.

« J'apporte à Joliette une vision nouvelle pour la prospérité de la région, tant au niveau économique que social. Je souhaite poursuivre la relance économique entamée durant les 4 dernières années dans la région par le Parti libéral », a déclaré la candidate libérale pour les élections générales de 2018, Émilie Imbeault.

Rappelons que le gouvernement libéral a rétabli l'équilibre des finances publiques pour nous donner les moyens d'investir davantage dans nos priorités. Depuis mai 2014, plus de 214 600 emplois ont été créés au Québec; le taux de chômage n'a jamais été aussi bas qu'il l'est depuis plusieurs mois; plus de 1 000 000 de Québécois ont trouvé un médecin de famille; il y a eu une baisse des impôts, ainsi que des investissements majeurs en santé et en éducation, notamment.



« Je souhaite particulièrement aider nos jeunes à atteindre leurs objectifs. En effet, je travaillerai sans relâche pour que notre jeunesse entrepreneuriale de Lanaudière réalise leurs rêves », a conclu madame Émilie Imbeault.

