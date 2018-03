Flavie Trudel, de nouveau candidate pour Québec solidaire dans Joliette

Forte de quatre campagnes électorales, Flavie Trudel représentera de nouveau Québec solidaire dans la circonscription de Joliette lors des élections provinciales d'octobre prochain.

Sa candidature a été confirmée dimanche dernier lors de l'assemblée d'investiture organisée par Québec solidaire Joliette. Plusieurs personnes étaient sur place pour accueillir et soutenir la candidate. Celle-ci en a d'ailleurs profité pour prendre le pouls d'une salle enthousiaste, en questionnant les membres sur leur motivation à adhérer à Québec solidaire. Les militantes et militants se sont notamment fait entendre sur leur volonté de changement, leur épuisement provoqué par les vieux partis et la confiance qu'ils et elles accordent aux solutions proposées par Québec solidaire pour lutter contre les disparités sociales qui prennent de l'ampleur et qu'ils jugent inacceptables.

Membre de Québec solidaire depuis sa fondation, madame Trudel a réitéré sa volonté de défendre des valeurs de justice sociale, de bien commun et d’égalité entre les sexes, puis de faire la promotion de la souveraineté du Québec, de la solidarité entre les peuples, du pacifisme, de la protection et du respect de l’environnement. Cette enseignante en sociologie au cégep de Joliette est bien connue dans la région pour son implication sociale au sein de différents organismes communautaires et syndicaux, ainsi que pour son engagement dans les luttes féministes.

L'assemblée d'investiture a été précédée par l'assemblée générale annuelle où un nouveau comité de coordination local a été élu par les membres. En plus de Flavie Trudel, qui assure désormais le rôle de porte-parole femme dans la circonscription, le nouveau comité est composé d'Ernesto Castro, Bob Aubin, Daniel Trudel-Racine et Albanie Leduc.

Source : Québec solidaire Joliette

Photo : Flavie Trudel entourée des militants et militantes de Québec solidaire Joliette, à sa gauche, Louise Beaudry, future candidate dans Berthier, et à sa droite, Hélène Dubé, candidate dans Rousseau