Nouveau président pour l’Association libérale de Joliette

Lors de la dernière assemblée de l’Association libérale de Joliette, en février dernier, les membres ont eu la chance d'élire leur nouveau président d'association. C'est maintenant Jean-François Massicotte, ancien candidat indépendant aux dernières élections municipales dans Joliette, qui en assurera la présidence.

Monsieur Massicotte, qui est une personne active au sein du parti depuis plusieurs années, affirme que sa mission est d'intéresser les gens, soit les jeunes et les moins jeunes, à la politique locale et nationale. «Nous voulons offrir aux citoyens et citoyennes de la circonscription de Joliette, un projet politique qui tiendra compte de leur réalité », a déclaré le nouveau président, Jean-François Massicotte.

En vue des élections provinciales en octobre prochain, M. Massicotte soutient que le prochain ou la prochaine député(e) de Joliette aura l'obligation de proposer des projets économiques concrets aux gens de la circonscription de Joliette afin de gagner la confiance des citoyens et citoyennes.