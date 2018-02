Nominations Joé Deslauriers et Audrey Boisjoly

La MRC de Matawinie est heureuse de souligner l’élection du maire de la municipalité de Saint-Donat, M. Joé Deslauriers, au conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour un mandat de deux ans.



M. Deslauriers occupera le poste d’administrateur représentant le caucus des municipalités locales auprès de l’UMQ.



Rappelons également que le 25 janvier dernier, la mairesse de Saint-Félix-de-Valois, Mme Audrey Boisjoly, a été élue au conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Mme Boisjoly a pour mandat de répondre aux préoccupations de la région Lanaudière.



Avec ses deux nominations, il est certain que Lanaudière et plus particulièrement la Matawinie sauront faire entendre leurs voix auprès de ses deux organisations ayant pour tâche de défendre les intérêts des régions auprès des gouvernements supérieurs.