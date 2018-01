Rencontre communautaire avec la ministre responsable des Relations avec les Québécois de langue anglaise

La nouvelle Ministre responsable des relations avec la communauté anglophone visitera prochainement la région Lanaudière. Elle sera accompagnée de l’Agent de liaison Greg Kelley.



Le gouvernement du Québec a récemment nommé une nouvelle ministre responsable des affaires anglophones, Kathleen Weil, afin d'améliorer les relations avec la communauté anglophone du Québec. Un secrétariat dont le mandat est de conseiller les autres ministères sur les questions qui concernent la communauté anglophone a également été fondé.



La Ministre fait la tournée de certaines régions pour informer les citoyens du rôle du Secrétariat et de ce qui est prévu pour l'avenir. Elle sera dans la région de Lanaudière le lundi 5 février prochain, accompagnée de Gregory Kelley, agent de liaison anglophone pour le gouvernement du Québec.

La rencontre aura lieu à l'école primaire Rawdon Elementary School, située au 4121, rue Queen à Rawdon, le 5 février prochain à partir de 13h30.



Comme l'espace est limité, l'inscription se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contactez l’Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière pour vous inscrire, soit par téléphone au 450-421-5379 ou par courriel : ecollanaudiere@hotmail.com.



L’Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière a comme mandat de soutenir, informer et accompagner les citoyens d’expression d’anglaise de la région. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnés cités ci-dessus.