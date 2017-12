Un budget responsable et au service de l’avenir pour Saint-Charles-Borromée

Le maire de Saint-Charles-Borromée, Robert Bibeau a présenté le 18 décembre, un budget équilibré basé sur des revenus et dépenses totalisant 17 986 000 $, en hausse de 486 000 $.



Pour la nouvelle administration en place, ce budget rigoureux et responsable revêt une double importance. Il permet de faire le point sur la situation financière actuelle, en plus d’apprécier notre capacité à se projeter sereinement dans l’avenir pour concrétiser les priorités de la Municipalité, et se donner les moyens de bonifier les services et le cadre de vie dont bénéficient les Charloises et les Charlois.



Tous ajustements confondus, la hausse du compte de taxes représente un montant de 47 $ pour une résidence moyenne unifamiliale desservie (valeur foncière de 235 800 $). Le conseil municipal annonce par ailleurs le maintien des tarifs fixes pour la distribution d’eau potable, la gestion des matières résiduelles et l'assainissement des eaux usées, et ce, pour les habitations de moins de six logements.



L'augmentation globale des taxes municipales en 2018 pour les secteurs résidentiels entièrement desservis passera de 0,680 cent à 0,700 cent du 100 $ d’évaluation, et se divise en deux volets :

• Taxe foncière générale de 0,003 cent (0,5 %) bien en deçà de l'indice des prix à la consommation (IPC);

• Taxe spéciale dédiée aux infrastructures de 0,017 cent en raison des grands projets de réfection des infrastructures réalisés au cours de la dernière année.



En effet, la Municipalité a été très active du côté des grands chantiers, avec un programme de rénovation urbaine ayant permis de réaliser, en 2017, de nombreuses modifications pour rendre le territoire plus attractif et améliorer la qualité de vie des citoyens. Ce programme concerne notamment le domaine des Pionniers, la rue de la Petite Noraie et les rues Vincent, Curé-M.-Neyron et de l'Entente.



« Nous avons entrepris en 2017 la réalisation de certains travaux dont l’impact des coûts se répercute sur le présent exercice budgétaire. Bien que ces investissements impliquent des choix importants en matière de gestion des finances publiques, ils nous permettent de créer un environnement propice au développement, profitable à l’ensemble de la population charloise », précise le maire Bibeau.



Rôle triennal d'évaluation foncière

Le rôle triennal d'évaluation foncière en est à sa deuxième année d'existence, la valeur des propriétés de l'ensemble de la municipalité a augmenté de 33 479 100 M$, soit une progression de 2,6 % par rapport à l'évaluation déposée pour 2017. La richesse foncière globale de la Ville totalise désormais 1 281 815 500 $.



Des projets au bénéfice des Charlois

Saint-Charles-Borromée se garde de mettre en œuvre une politique d'austérité et de réduction des services aux citoyens. Dans un contexte financier difficile et contraint, la Municipalité a choisi de maintenir un niveau d’investissements élevé en distinguant trois priorités : renouvellement d’équipement, optimisation du réseau d’eau potable et amélioration du réseau routier.



Le Plan triennal d'investissements (le PTI) compte également son lot de bonnes nouvelles. 2018 sera une année structurante pour la Municipalité avec la réalisation de plusieurs projets :

• Réfection de la prise d’eau brute à la centrale d’eau potable Robert-Boucher

• Réhabilitation des conduites d’égout sanitaires dans le secteur Louis-Bazinet

• Renouvellement de véhicules au Service des travaux publics

• Réfection du réseau routier à divers endroits

• Implantation de bornes de recharge électrique

• Construction d’un bâtiment sanitaire au parc Maria-Goretti

• Refonte des principaux outils de communication

• Reconduction du programme d’économie d’eau potable (ex: subvention de 100 $ liée au remplacement de toilettes standards par des toilettes à faible débit)

• Modernisation des équipements de parcs (poursuite du plan directeur des parcs et espaces verts)



Notons qu’une saine planification permettra de maximiser les apports financiers des subventions gouvernementales pour payer ces investissements.



Pour prendre connaissance de l'ensemble du budget 2018 et du discours du budget, on peut visiter le st-charles-borromee.org.