Budget de Saint-Alphonse-Rodriguez pour 2018: Hausse moyenne de 2 % de la facture de taxes

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez annonce une légère majoration de taxes pour 2018. En effet, la taxe foncière passera de 0,665 $ à 0,68 $ par 100 $ d’évaluation, soit une augmentation d’un sou et demi. Quant au tarif pour la collecte et le traitement des ordures, il est majoré de 5 $ pour passer à 230 $, et ce, afin de refléter la hausse des coûts prévue au contrat. Les autres taxes et tarifs demeurent inchangés.



Pour une résidence unifamiliale dont la valeur moyenne s’établit à 175 000 $, ces modifications représentent une hausse de 31,25 $ ou 2 % de la facture de taxes. La variation de la facture de taxes sera moindre en général pour la majorité des propriétaires dans les autres catégories d’usage - les commerces notamment - ainsi que pour ceux possédant des terrains vacants.

Cette mesure permettra de couvrir l’augmentation des dépenses pour l’ensemble de la municipalité, lesquelles s’établissent à 5 765 155 $ en 2018, une hausse de 3,8 % par rapport à 2017. Outre les contributions obligatoires à la MRC de Matawinie ainsi que pour les services de la Sûreté du Québec (SQ), l’adoption du nouveau schéma d’aménagement (rendant nécessaire la modernisation de toute la réglementation afférente) ainsi que de la réforme cadastrale (nécessitant la mise à jour de la matrice graphique de la municipalité) expliquent les principales hausses de dépenses.



Toutefois, une réorganisation administrative et l’implantation de nouvelles pratiques ont permis de réduire la masse salariale de 2 % tout en assurant que la municipalité relèvera adéquatement les nouveaux défis que sont le développement équilibré de notre territoire et la protection de l’environnement. De même, un traitement plus diligent des requêtes des citoyens est désormais assuré.



En vertu de nouvelles dispositions légales, le conseil municipal dépose aujourd’hui l’avis de motion et le projet de règlement établissant les taxes et les tarifs pour 2018. Ce budget sera officiellement adopté à la séance du mardi 23 janvier prochain.