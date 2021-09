Début du pavage dans le secteur du chemin de Saint-Norbert

Plusieurs travaux vont s'entamer dans les prochaines semaines dans la municipalité de Saint-Félix-De-Valois.

C'est dans le secteur du chemin Saint-Norbert à partir du rang de la Rivière (345) que va s'amorcer le pavage à partir du 24 septembre.

La municipalité suivra de prés l'avancement des travaux afin de définir les détours à prendre pour les habitants du secteur. Au moment où le pavage se fera dans la section entre le 1er rang de Castle Hill et le 2e rang de Castle Hill, les résidents du 2e rang de Castle Hill devront faire un détour via le chemin Saint-Norbert et la route 347 pour quelques jours.

Le calendrier des travaux sera complété dans les prochains jours afin d'avertir les usagers fréquents du secteur à modifier leurs itinéraires.

La municipalité souhaite également rappelé aux usagers de la route: de respecter la signalisation afin d’assurer votre sécurité, ainsi que celle des travailleurs du chantier.