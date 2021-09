Fermeture du pont sur la montée Guy-Mousseau

Le pont situé sur la montée Guy-Mousseau, au-dessus de la rivière Saint-Jean, à Lavaltrie est fermé complètement et pour un temps indéterminé.

Les usagers sont invités à utiliser le chemin de détour via le rang du Golf, la rue des Camomilles, des Ancolies, des Muguets et des Capucines et revenir sur la rue Levert. Le pont demeure toutefois accessible pour les piétons et les cyclistes.

Cette décision a été prise par le Ministère des Transports. La fermeture a été faites de façon préventive à la suite d’une inspection de la structure.

Rappelons que la circulation sur ce pont était jusqu’à maintenant interdite aux véhicules ayant une charge de plus de 15 tonnes.

Avant de prendre la route, les usagers sont invités à consulter Québec 511 afin de connaître les entraves en cours dans le secteur.

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place.