Un vol qualifié dans un commerce à Notre-Dame-des-Prairies

Le 10 septembre, les policiers du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette ont arrêté trois suspects impliqués dans un vol qualifié. Le crime a été commis vers 15 h dans un commerce du boulevard Antonio-Barette à Notre-Dame-des-Prairies.

Des individus armés ont fait irruption dans le magasin et ont séquestré des employés et des clients. Ils ont dérobé des objets pour ensuite prendre la fuite en automobile. Personne n’a été blessé dans le commerce.

Le véhicule suspect a été rapidement localisé par un policier. En tentant de fuir, le conducteur aurait perdu la maîtrise du véhicule pour ensuite entrer en collision avec un autobus scolaire près de l’intersection de la route 131 et de la rue Firestone. La collision n’a fait aucun blessé.

Deux des trois suspects ont pris la fuite à pied, mais ils ont tous été appréhendés par les policiers et amenés au poste de police pour y être interrogés.

Les suspects sont des hommes âgés de 17, 18 et 19 ans et proviennent de la région de Montréal. Ils sont actuellement détenus et ont comparu le jour même au palais de justice de Joliette sous plusieurs chefs d’accusation.