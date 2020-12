Deux perquisitions la semaine dernière dans la MRC de Joliette

Les policiers du poste de la MRC de Joliette, assistés du groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec (GTI) et d'un maître-chien, ont perquisitionné deux résidences la semaine dernière.

Un homme de 49 ans et une femme de 51 ans ont été arrêtés dans une résidence de la rue Gaspard Sud à Joliette, le 1er décembre.

Les policiers ont saisi:

- plus de 50 grammes de cannabis sous forme de résine,

- près de 170 grammes de cannabis sous forme de cocottes,

- des fioles de stéroïde,

- plus de 700 comprimés de métamphétamine,

- plus de 6 grammes de cocaïne (sous forme Crack),

- près de 10 grammes de cocaïne,

- près de 250 ml de GHB,

- près de 100 cigarettes illégales,

- différents items reliés au trafic de stupéfiants,

- et plus de 1 000 dollars en devises canadiennes.

Dans un autre dossier, les policiers de la MRC de Joliette ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans un motel situé sur le boulevard de la Visitation, à Saint-Charles-Borromée, le 4 décembre.

Une résidence de la rue Piette à Joliette ainsi qu'un véhicule ont aussi été perquisitionnés.

Lors de cette opération, trois personnes ont été arrêtées. Il s'agit de deux hommes de 42 et 33 ans ainsi que d'une femme de 38 ans.

Les policiers ont saisi:

- plus de 120 grammes de cocaïne,

- environ un gramme de cannabis sous forme de cocottes,

- près de 1 000 comprimés de métamphétamine,

- une quinzaine de comprimés de Cialis,

- près de 2 000 dollars en devises canadiennes,

- et différents items reliés au trafic de stupéfiants.

Les policiers ont également saisi une voiture comme bien infractionnel.

Ces deux opérations distinctes sont effectuées dans le cadre du programme ACCÈS-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l'accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

MRC de Matawinie

Par ailleurs, les patrouilleurs du poste principal de la MRC de Matawinie ont effectué une saisie de stupéfiants le 4 décembre également, à Saint-Alphonse-Rodriguez.

Les agents intervenaient pour un appel concernant des voies de fait lorsqu'ils ont croisé un véhicule transportant le suspect et la victime.

Le véhicule a été intercepté sur la route 337 et les policiers ont alors découvert la présence:

- de près de 700 comprimés de métamphétamine,

- près de 115 grammes de cannabis sous forme de résine,

- près de 15 grammes de cocaïne et du matériel servant au trafic de stupéfiants,

- et près de 4 000 dollars en devises canadiennes.

En plus d'avoir été arrêté pour avoir commis des voies de fait, le suspect, un homme de 33 ans, a aussi été arrêté pour bris de promesse, méfaits, possession de cannabis illicite en vertu de la loi sur le cannabis ainsi que possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic.