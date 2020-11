Saint-Charles-Borromée conserve ses 4 fleurons

La Corporation des Fleurons du Québec procédait au début du mois au dévoilement officiel de la classification horticole de 2020 qui récompense les efforts constants des trois dernières années et ré-attribuait ainsi à Saint-Charles-Borromée (SCB) la cote 4 fleurons.

Depuis 2014, SCB obtient cette récompense. Ayant adhéré en 2011 à cette Corporation, 3 fleurons avaient alors été décernés à la municipalité lors de la 1ère édition.

« Cette reconnaissance prestigieuse qui nous est décernée une fois de plus, je la partage avec l'ensemble des citoyens qui ont le souci de fleurir leur environnement et qui mettent la main à la pâte en jardinant. Soyons fiers de prendre part, tous ensemble, à un tel défi collectif d’embellissement durable! », a rapporté le maire, Robert Bibeau.

C’est un excellent résultat qui reconnaît un embellissement horticole remarquable dans une grande majorité des catégories évaluées.

Les critères d’évaluation touchent entre autres, la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal.

Les points sont répartis en cinq sections, notamment le domaine municipal, institutionnel, résidentiel, commercial ainsi que les initiatives communautaires et de développement durable.

SCB progresse toujours dans l’embellissement du territoire; un bond de presque 20 points a d’ailleurs été obtenu depuis la dernière classification des Fleurons du Québec en 2017.

L’harmonie des enseignes et la sélection judicieuse de la végétation ont suscité beaucoup d’attention et la qualité des aménagements municipaux a été qualifiée d’exemplaire sur les voies publiques et devant les édifices.

Plusieurs notes parfaites ont été reconduites, la qualité visuelle étant maintenue et même améliorée!

Rappelons que les Fleurons du Québec sont nés en 2006 et reconnaissent les efforts d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises. Ce programme regroupe aujourd’hui près de 350 municipalités dans toutes les régions de la province. La cote de classification horticole des fleurons, semblable aux étoiles pour les hôtels (1 à 5 fleurons), est valable pour trois ans.