Un adolescent de 14 ans a disparu à Joliette

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Robinson Cabarcas Toledo, 14 ans, de Joliette.

Il se serait trouvé dans le secteur de la rue Saint-Louis à Joliette jusqu’au 29 août dernier. Depuis, sa famille est sans nouvelle de lui. Il pourrait se trouver à Joliette ou à Saint-Jérôme. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L'adolescent mesure 1,78 m (5 pi 10 po), pèse environ 64 kg (141 lb). Il a les cheveux noirs frisés et les yeux bruns. Il porte aussi parfois des lunettes et a une tache de naissance à l’épaule et aux côtes, côté gauche.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un pantalon rouge et des souliers Jordan bleus. Il se déplacerait à pied.

Toute personne qui apercevrait Robinson Cabarcas Toledo est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.