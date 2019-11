Arrestation pour fraude financière de type "black money scam"

La Division des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec a procédé en fin de semaine dernière à l’arrestation d’un suspect concernant une fraude financière de type «black money scam».

Wilfried Christian MBounou, 25 ans, originaire de Montréal, a comparu hier au palais de justice de

Joliette pour faire face à des accusations de fraude et a été libéré pour la suite des procédures. L'homme est suspecté d’avoir participé à une fraude permettant de soutirer plusieurs dizaines de milliers de dollars à un résident de Joliette au cours du dernier mois.

Des perquisitions ont été effectuées sur l'avenue Balzac et sur l'avenue des Canadiens à Montréal. L'opération a permis de saisir quelques milliers de dollars et du matériel servant à la transformation des billets.

Le "Black money" ?

Il existe plusieurs variantes du scénario de «black money», mais toutes impliquent un soi-disant lot d'argent comptant qui a été souillé avec une teinture ou une autre substance colorante pour sortir clandestinement d’un pays. Les fraudeurs instaurent un climat de confiance et font une offre alléchante à leur victime en échange d’argent pour acheter des produits nettoyants spéciaux ou dans le but d’obtenir des billets propres qui sont utilisés avec un composé chimique pour laver les billets tachés.

Les policiers rappellent aux citoyens d’être vigilants pour éviter d’être victime de fraude et les encouragent à contacter leur service de police local en cas de doute. De plus, les citoyens peuvent obtenir plus d’informations sur les divers types de fraude en consultant le site Internet de la Sûreté du Québec.