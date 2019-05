Une grave collision sur le rang 2 à Ste-Mélanie

Vers 10h30, les policiers de la MRC de Joliette ont été appelés à se rendre sur le rang 2 à Ste-Mélanie pour un véhicule qui venait d'entrer en collision avec un poteau électrique, suite une sortie de route.

Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour sortir le conducteur qui était seul à bord. L’homme dans la soixantaine a été transporté au centre hospitalier pour des blessures graves, on craindrait pour sa vie.

Un patrouilleur en enquête collision analyse présentement la scène afin de déterminer les causes et circonstances de l'évènement. Le rang 2 est fermé à la circulation à l'intersection de la rue Baril et du 1er rang et à celle du 2e rang et du Chemin du Lac. La route devrait être ouverte de nouveau en fin d’après-midi.