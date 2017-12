Ensemble, prévenons la criminalité pendant le temps des fêtes !

Afin de prévenir la criminalité pendant le temps des fêtes, la Ville de Saint-Gabriel a décidé de mettre en place une campagne de sensibilisation à cet effet auprès des gens du Grand Brandon.



« En tant que citoyenne et citoyen, nous avons la responsabilité de faire en sorte de poser des gestes afin de prévenir la criminalité, spécialement pendant le temps des fêtes, souligne monsieur Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel. En effet, nous avons le pouvoir de communiquer entre nous et de favoriser ainsi un bon voisinage », tient-il à préciser.



C’est sous le thème À l’approche du nouvel An, soyons vigilants!, que la Ville de Saint-Gabriel a décidé d’axer ses actions.



En effet, selon les statistiques en lien avec les crimes, la période des fêtes est le moment de l’année où les entrées par effraction sont les plus nombreuses à survenir.



Afin de contrer ce phénomène, la Ville de Saint-Gabriel a mis en place une campagne d’affichage dans les différents lieux publics de la ville, en plus de faire la promotion de sa campagne de sensibilisation sur sa page Facebook. Enfin, la Ville a mis en place une nouvelle section sur son site Web qui suggère une liste de choses à vérifier afin de diminuer les risques d’entrée par effraction. Plus de détails sur www.agreableavoir.com